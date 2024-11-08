РЭО предложил организовывать специальные площадки для утилизации ремонта, веток и шин

Российский экологический оператор рекомендовал регионам создавать отдельные площадки для отходов, которые образуются у населения и не предназначены для размещения в контейнерах для ТКО. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

К подобным отходам относятся материалы от ремонта, ветки, листья, шины, зола из печей и другие схожие.

«Во многих регионах наблюдаются проблемы с отходами от строительства, которые складываются на местах, предназначенных исключительно для твердых коммунальных отходов. В настоящее время Минприроды РФ разрабатывает законопроект, который должен улучшить организацию сбора отходов. В рамках этого законопроекта можно будет решить вопрос с отходами, которые не должны попадать в обычные контейнеры для ТКО. Мы предлагаем использовать средства от экологических платежей и штрафов для финансирования строительства контейнерных площадок, в том числе специализированных, где будут собираться крупногабаритные отходы, отходы ремонта и другие аналогичные», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эта тема была поднята на заседании Межведомственной рабочей группы, посвященной вопросам управления отходами.

«Мы провели опрос среди регионов, и многие из них поддерживают идею управления отходами, не связанными с ТКО, на местном уровне», — добавил Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому поддержанию работы с федеральной схемой.