РЭО предложил изменить правила расчета объема медицинских отходов в составе ТКО

Российский экологический оператор подготовил предложения по способам расчета нормативов накопления медицинских отходов класса А. С 1 июля 2025 года такие отходы начнут относиться к твердым коммунальным (ТКО), и организации будут обязаны заключать договоры на их вывоз.

«С 1 июля медицинские отходы класса А будут официально считаться ТКО. Это значит, что медицинские учреждения должны будут заключать договоры с региональными операторами на их вывоз. Чтобы определить, сколько отходов образуется, сейчас проводят замеры — это когда подрядчик четыре раза в год измеряет объем отходов на площадках. Но есть еще один способ измерить количество образованных отходов — воспользоваться справочником, который разработал РЭО. В этом справочнике используются специальные коэффициенты, на основании которых можно рассчитать нормативы для медицинских учреждений. Этот метод и предложил РЭО несколько лет назад, он уже применяется в регионах в отношении ТКО и позволяет экономить время и деньги, а главное — помогает быстрее подключать новые организации к системе обращения с отходами», — сообщил заместитель гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК РЭО Алексей Макрушин.

В соответствии с постановлением правительства № 1390 существует несколько разных способов определения нормативов накопления. Первый способ предполагает замеры. Для этого регион нанимает компанию, которая проводит замеры на контейнерных площадках не менее семи дней подряд каждый сезон.

Второй способ появился по инициативе РЭО. Он предполагает метод сравнительного анализа, когда специалисты РЭО проводят исследовательскую аналитическую работу по образованию ТКО и рассчитывают коэффициенты. С помощью них можно пересчитывать нормативы накопления, которые установлены для населения, для иных категорий, в частности для медицинских организаций. Чтобы компании могли заключать договоры и вывозить ТКО, регион либо сам будет проводить замеры медицинских отходов и устанавливать нормативы накопления, либо может воспользоваться справочником РЭО.

Предложения отражены в проекте постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов». РЭО направил документ в Минприроды.