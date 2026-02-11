РЭО поможет готовить кадры для аграрной промышленности

Российский экологический оператор совместно с РГУ им. А. Н. Косыгина и Сибирским государственным университетом инженерии и биотехнологий ведет работу по созданию программы дополнительного профобразования для агропромышленного комплекса. Обучение начнется в сентябре 2026 года, сообщила пресс-служба РЭО.

Новая программа носит название «Проектирование агропромышленных продуктов и упаковки в цифровой среде: цифровые двойники, экологическая оценка и прогнозирование жизненного цикла». Ее цель — объединить компетенции в сфере технологий, агробиотехнологий, дизайна и экологии. Этот межотраслевой подход создает актуальную образовательную модель, отвечающую практическим потребностям промышленности и экологической политики.

Курс рассчитан на сотрудников агропромышленных и перерабатывающих компаний, экологов и ESG-специалистов, а также дизайнеров и экспертов по цифровому моделированию.

«Ключевой принцип программы — работа с реальными кейсами предприятий агропромышленного комплекса. Слушатели будут осваивать инструменты цифрового проектирования, экологической оценки и прогнозирования жизненного цикла продуктов и упаковки. Уверены, что курс обретет популярность», — рассказали в пресс-службе РЭО.

РЭО уже имеет практику подготовки вузовских учебных программ. В частности, с МГТУ им. Н. Э. Баумана был разработан модуль «ESG-трансформация», с РУДН — «Экологический мониторинг», а с РЭУ им. Г. В. Плеханова — «Экомаркетинг».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образуемых ТКО, сократить их захоронение до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.