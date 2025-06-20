РЭО подписал соглашения с 10 регионами на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 Российский экологический оператор заключил соглашения о сотрудничестве с десятью регионами: Республикой Мордовия, Хабаровским краем, Тамбовской, Тульской, Новосибирской, Рязанской, Кировской, Ивановской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом. В рамках форума также прошли рабочие встречи руководства РЭО с представителями Омской области и Приморского края. Основными темами обсуждения стали проекты, направленные на выполнение задач федеральной инициативы «Экономика замкнутого цикла» и улучшение экологической ситуации в субъектах РФ, сообщает пресс-служба РЭО.

«Работу по созданию современной отрасли обращения с отходами мы ведем в тесном диалоге с субъектами. На ПМЭФ мы обсудили планы по строительству новых комплексов, меры поддержки и возможности финансирования. Все это необходимо для выполнения национальных целей и сокращения объема захоронения отходов. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь в реализации этих проектов», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В рамках партнерства РЭО и регионов запланирована совместная работа над инвестиционными проектами в сфере обращения с ТКО, включая использование государственных льгот и специальных финансовых инструментов оператора, а также развитие экономики замкнутого цикла.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание в России единой системы управления твердыми коммунальными отходами. С 2025 года стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году проекту «Экология». Одно из его ключевых направлений — переход к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.