РЭО поддержал конкурс «Лидер качества» в партнерстве с Роскачеством

Российский экологический оператор присоединился к Всероссийскому конкурсу «Лидер качества» в качестве партнера. Этот конкурс ежегодно организует Роскачество. Гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова вошла в Наблюдательный совет, который после экспертного отбора определяет победителей, сообщает пресс-служба РЭО.

«Конкурс способствует повышению качества продукции и услуг в соответствии с национальными целями развития, внедрению ESG-принципов, передовых технологий и поддерживает инициативы молодых специалистов», — пояснил руководитель Роскачества, возглавляющий Наблюдательный совет конкурса Максим Протасов.

Федеральный конкурс нацелен на поиск специалистов, которые внедряют инновации в сфере качества, устойчивого развития, цифровизации и менеджмента. Эксперты уже приступили к оценке поданных заявок.

«Сегодня внедрение принципов ESG, устойчивого развития и бережливого производства — важная часть управленческой культуры. Конкурс „Лидер качества“ помогает формировать современные подходы в экономике и экологической сфере», — отметила Ирина Тарасова.

Участниками стали представители различных отраслей — от металлургии и машиностроения до здравоохранения, образования и IT. Финалистов пригласят на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в ноябре.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в переработку в качестве вторичного сырья.