РЭО: перерабатывать вейпы в России крайне затруднительно

Ключевая проблема переработки вейпов в России заключается в отсутствии стандартизации изделий: вейпы имеют множество сложных конструктивных решений и производятся из разноцветных пластиков, которые не представляют ценности как вторичное сырье. Вес одного устройства колеблется от 120 до 250 граммов, причем на аккумулятор приходится примерно 50 граммов, сообщила пресс-служа РЭО.

Ежегодно в России продаются миллионы таких устройств, которые в итоге оказываются на свалках, не имея шансов быть интегрированными в экономику замкнутого цикла. Совокупная масса этого вида отходов исчисляется уже десятками тонн. Срок разложения аккумуляторов может достигать нескольких столетий, поскольку они состоят из литий-ионных элементов и других материалов, устойчивых к разрушению. Кроме того, в процессе разложения вейпы выделяют в окружающую среду опасные соединения.

«С технической точки зрения переработать аккумулятор от вейпа возможно, однако отбор устройств на сортировочных линиях крайне затруднен из-за мелких деталей, а процесс слишком дорогой. Корпуса вейпов сделаны из композитного пластика низкого качества, а потому в большинстве своем он непригоден для повторного использования. В результате большая часть вейпов идет на захоронение. При этом аккумуляторы вейпов, которые попадают на полигоны, выделяют токсичные вещества под воздействием влаги. Они загрязняют почву и воду», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Предприятия, специализирующиеся на переработке аккумуляторов, вынуждены разбирать вейпы вручную. На разбор одного устройства, который подразумевает разделение на десятки мелких компонентов, может уходить до часа. Эта трудоемкость делает процесс нерентабельным для компаний, поэтому вейпы обычно не принимаются в переработку. Изменить ситуацию могло бы увеличение ставок экологического сбора, обязательного к уплате производителями и импортерами вейпов за утилизацию их продукции. Данный платеж стимулирует развитие сферы переработки, поскольку поступает специализированным компаниям и компенсирует их затраты. По поручению Президента Российской Федерации профильные природоохранные ведомства, включая РЭО, в настоящее время работают над актуализацией ставок экосбора.

На сегодняшний день в России функционирует только одно предприятие, занимающееся переработкой аккумуляторных батарей. Оно расположено в Ярославской области и имеет мощность до 1800 тонн в год, перерабатывая в том числе и батареи от вейпов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной задачей является построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.