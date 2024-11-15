РЭО озвучил шорт-листы «Зеленой премии» 2024 года

«В этом году мы в четвертый раз проводим „Зеленую премию“. Когда мы впервые инициировали конкурс, не могли предугадать такой резонанс, но были уверены, что многие проявят интерес. Сегодня очевидно — число людей, заботящихся об экологии, растет год от года. В 2021 году у нас было свыше 1000 заявок, в 2022 году — более 3000, в 2023 году — 3808. В этом году мы получили более 13,5 тыс. заявок, что примерно в 3,5 раза превышает прошлогодние цифры. Этот рост отражает вовлеченность общества и бизнеса в экологические вопросы, желание улучшить мир и защитить природу. Конкурс также предоставляет возможность финансовой поддержки инновационных идей, включая небольшие локальные проекты, которые получают внимание благодаря премии. Сегодня мы объявляем топ-20 проектов в каждой номинации. Эти шорт-листы составлены нашим организационным комитетом, а затем жюри выберет победителей. Эти проекты получат поддержку и послужат примером для остальных. В конце концов, победителями станут самые достойные. Но само участие в премии уже заявляет о готовности проекта быть замеченным и заявить о себе», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году жюри «Зеленой премии» расширилось, включив в себя не только специалистов в области обращения с отходами, представителей властей и экологов, но и представителей образовательных учреждений, финансового и бизнес-секторов. На примере, в жюри вошли певица Нюша, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, ректоры Валерий Белгородский (РГУ им. А. Н. Косыгина), Алевтина Черникова (Университет МИСИС), Иван Лобанов (РЭУ им. Г. В. Плеханова), вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, замгендиректора по персоналу ГК Росатом Татьяна Терентьева, общественный деятель и основатель форума «Репутация» Анна Русска, и. о. гендиректора Центра просветительских инициатив Минпросвещения России Светлана Кутукова, а также Марат Закиров из движения «Движение первых».

«Номинации распределяются на общественный, профессиональный и юннатский треки. Количество номинаций в 2024 году значительно увеличилось до 13, и для каждой составлены шорт-листы претендентов. Финалисты имеют шанс получить денежные призы. Например, победитель в категории „Экосемья“ получит путёвку на 500 тысяч рублей, а десять победивших студентов — по 150 тысяч рублей стипендии. Наибольший грант в размере миллиона рублей получат три финалиста в „Эколидерах“. Выбор был непростым, но конкурс всегда приносит и радость, и разочарования. Мы уважаем труд всех участников и тщательно рассмотрели все заявки. Если вы не попали в шорт-лист — не отчаивайтесь, у вас ещё будет шанс в следующем году», — подчеркнул глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Также предусмотрена закрытая номинация «Регионы России», где эксперты РЭО оценивают эффективность реформы в области обращения с отходами, проводимой в различных субъектах РФ.