РЭО организует мониторинг вывоза отходов в майские праздники

Российский экологический оператор создаст рабочую группу, чтобы не допустить коллапсы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в майские праздники, передает пресс-служба оператора.

Известно, что она будет работать с 1 по 11 мая.

«В новогодние праздники мониторинг был эффективным, поэтому в мае мы продолжим такую практику. На увеличение объема образования отходов в период майских праздников и их несвоевременный вывоз влияют такие факторы, как начало дачного сезона, проведение субботников, запаркованность вблизи площадок, курортный сезон и повышенный турпоток. Туристические регионы просим особенно серьезно подойти к вопросу организации работы в праздничные дни. По опыту прошлых сезонов наиболее остро ситуация с вывозом отходов складывалась именно в регионах с высокой туристической активностью», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В прошлом году антилидерами по числу жалоб в «РЭО Радаре» в майские праздники стали Московская, Ленинградская, Амурская, Волгоградская области и Краснодарский край. Этим регионам рекомендовано обратить особое внимание на работу регоператоров. Также стоит уделить внимание регионам, в которых уже наблюдаются сложности. Это Самарская, Оренбургская, Владимирская области и Краснодарский край, в частности Геленджик. Работу перечисленных регионов РЭО и Минприроды будут держать на особом контроле на протяжении всех праздничных дней.

Ведомства ожидают увеличение туристического потока в майские праздники в регионах Южного федерального округа, всех субъектах Северного Кавказа, Нижегородской, Мурманской, Калининградской областях, Республиках Алтай, Карелия, Татарстан, а также Москве и Санкт Петербурге.

Высокую значимость имеет именно подготовительный этап. Он включает прогнозирование нагрузки, инвентаризацию контейнерных площадок и существующего парка техники, проверку состояния готовности к своевременному реагированию всех ответственных структур в регионе.

Региональным операторам следует заранее провести техосмотр и ремонт техники. Вместе с муниципалитетами они должны проанализировать «проблемные» контейнерные площадки, в случае необходимости установить дополнительные контейнеры или бункеры, определить наиболее загруженные маршруты и скорректировать графики вывоза.

Все муниципалитеты должны быть готовы к активному взаимодействию и обмену информацией со службами, чтобы обеспечить бесперебойный вывоз отходов.

«В майские праздники возникает вопрос размещения на контейнерных площадках строительных и растительных отходов. Рекомендуем регионам провести информационную кампанию о правилах обращения с подобными отходами и организовать дополнительные места их складирования. Для оперативного получения информации о переполнении контейнеров и иных проблемах также важно настроить обратную связь с гражданами. Оставлять жалобы люди могут в „РЭО Радар“, все сообщения будут обработаны. Реализация этих мер позволит эффективно организовать работу по обращению с ТКО в период майских праздников, предотвратить образование навалов на контейнерных площадках и обеспечить чистоту и комфорт в наших городах и населенных пунктах», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева РЭО подготовил методические рекомендации для оказания практической помощи субъектам в период праздничных дней. Они включают планирование ресурсов, усиление контроля за вывозом отходов и организацию межведомственного взаимодействия.

На данный момент 65 регионов РФ утвердили регламент действий в праздничные дни. Другим регионам также рекомендуется подключиться.