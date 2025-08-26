РЭО опубликовал отчет об устойчивом развитии

Наблюдательный совет Российского экологического оператора утвердил отчет об устойчивом развитии за 2024 год. Документ раскрывает ключевые достижения компании в сфере экономики замкнутого цикла. Он прошел процедуру общественного заверения, ознакомиться с ним можно на сайте компании , передает пресс-служба РЭО.

«Этот отчет отражает наш комплексный подход к устойчивому развитию — от стратегического планирования до конкретных практических решений по формированию комплексной системы обращения с отходами, — сообщила гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Мы продолжаем работать над созданием экономики, где каждый ресурс используется максимально эффективно, а забота об окружающей среде становится естественной частью повседневной жизни. Вместе мы строим более чистое и устойчивое будущее для нашей страны».

В 2024 году Российский экологический оператор достиг промежуточных целей в развитии инфраструктуры ТКО. При помощи мер поддержки РЭО удалось профинансировать 20 инвестпроектов в 13 регионах. Благодаря этому были созданы и модернизированы предприятия по обращению с отходами. Их мощности составили 7,66 млн тонн по обработке, 1,94 млн тонн мощностей по утилизации и 2,25 млн тонн по размещению отходов. Также благодаря финансовой поддержке РЭО восемь регионов заключили 15 концессий на общую сумму более 44,4 млрд рублей.

В отчете уделено особое внимание цифровизации, благодаря которой совершенствуется управление отраслью, игроки получают прозрачные и честные правила игры. Специалисты компании продолжают развивать портал «Цифровой РЭО» — ключевую платформу цифровой трансформации отрасли. На конец 2024 года в реестре ИТ-решений портала размещено 25 цифровых продуктов по направлениям обращения с ТКО, циклической экономики и экомониторинга. Для повышения эффективности предприятий РЭО также активно внедряет технологию больших данных, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты.

В прошлом году к Декларации устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и экономики замкнутого цикла присоединились еще пять игроков отрасли. РЭО разработал и внедряет ESG-стандарт деятельности в сфере обращения с отходами.

Введена в эксплуатацию I очередь государственной информационной системы «Экомониторинг»: создан пилотный сервис обработки фото- и видеоматериалов с использованием искусственного интеллекта, охвачены наблюдением 266 городов при плановом показателе 250.

Ключевым механизмом формирования экономики замкнутого цикла стало развитие системы расширенной ответственности производителей. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, возлагающий обязанность по утилизации упаковки на ее производителей. За минувший год в реестр утилизаторов включено 79 компаний из 33 регионов с совокупной мощностью 4,7 млн тонн.

Активно развивается электронная торговая площадка РЭО для совершения прозрачных сделок с вторичными ресурсами в режиме онлайн. На ней зарегистрированы более 4 560 пользователей, размещено более 1 638 лотов на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей.