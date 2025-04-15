РЭО объявил о старте регистрации на экологический субботник «Мы за чистоту»

Главное мероприятие всероссийской акции «Мы за чистоту» запланировано на 26 апреля и пройдет в парке Победы на Перемиловской высоте в Московской области. Организатором выступает Российский экологический оператор (РЭО), сообщила пресс-служба оператора.

«Мы поддерживаем инициативы, которые не только формируют ответственное отношение к экологии, но и отдают дань памяти истории. Особенно важно, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне такие акции проходят в местах воинской славы», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Она добавила, что Перемиловская высота — это олицетворение мужества защитников Москвы. Уборка здесь — это не просто забота о природе, но и дань уважения героям прошлого.

Волонтеры займутся благоустройством территории: уберут мусор, соберут сухие ветки, высадят деревья и оформят клумбы. Кроме того, запланированы образовательные мероприятия от молодежного движения «Экосистема».

«Перемиловская высота —

особое место. Это территория памяти. Мы надеемся, что совместный труд здесь

поможет не только навести порядок, но и объединить людей вокруг важных

ценностей — уважения к природе и истории», — добавил PR-директор Департамента

коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Поддержку акции оказывают Министерство информации и молодежной политики Московской области и Администрация Дмитровского городского округа.

Субботник станет частью всероссийской недели «Мы за чистоту» (21–27 апреля), которую проводит движение «Экосистема» при участии Федерального агентства по делам молодежи.

Мероприятие начнется 26 апреля 2025 года в 11:00 в парке Победы на Перемиловской высоте (Московская область, г. Яхрома, Дмитровский городской округ, 40 км от МКАД). Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.