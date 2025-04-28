РЭО объединил более 1000 активистов на субботнике ко Дню Победы

Это флагманское мероприятие в рамках Всероссийской акции субботников «Мы за чистоту», в котором приняли участие около 1000 человек. Оно приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«Забота о природе — задача каждого из нас. Она проявляется в больших и малых инициативах, в способности оценить красоту вокруг и внести свой вклад в ее сохранение. Поэтому сегодняшнее мероприятие — это дань уважения уникальной природе родной страны и ее истории. Проходит наш субботник в преддверии празднования 80-летия Победы в очень символичном месте. Перемиловская высота — рубеж, где в 41-м году были остановлены войска противника. Этот великий подвиг солдат навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Волонтеры убрали территорию мемориального комплекса от опавших веток и сухих деревьев, собрали отходы, озеленили цветочные клумбы и высадили деревья. Также во время субботника работала передвижная мастерская переработки «Зеленый фургон», где участникам показывали, как просто дать пластику вторую жизнь.

Группа почетного караула от Сергиево-Посадского военного гарнизона возложила венки к памятнику. Присутствующие почтили героев ВОВ минутой молчания.

«Каждый год РЭО проводит субботники по всей России. За последние три года они объединили более 15 тысяч неравнодушных участников. Речь про такие проекты, как „Убери за собой“, „Зеленый десант“, „Открывая страну“. Давайте вместе — своим трудом, поддержкой важных общественных инициатив — делать мир еще более красивым, гармоничным и ухоженным. Пусть наши усилия послужат сохранению исторической памяти и укреплению бережного отношения к природе», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Региональными партнерами акции выступили министерство информации и молодежной политики Московской области и администрация Дмитровского городского округа.