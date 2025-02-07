РЭО: неправильная парковка во дворах нарушает 50% маршрутов мусоровозов по России

Неправильная парковка во дворах нарушает 50% маршрутов мусоровозов по России, по данным РЭО. Региональные операторы сталкиваются с трудностями при вывозе мусора из-за автомобилей, блокирующих подъезд к контейнерам, что приводит к скоплению мусора и возрастанию расходов на повторные рейсы. В РЭО напоминают, что регионы могут штрафовать за такие парковки, и подобные штрафы введены в некоторых регионах, размером до 50 тысяч рублей, передает пресс-служба оператора.

Основной причиной проблемы называют безответственное поведение водителей, оставляющих машины рядом с контейнерами. На штабе по ТКО уже обсуждались штрафы за препятствование мусоровывозу, однако эта практика распространена не везде. Регоператоры часто получают жалобы на нерегулярный вывоз мусора, и граждане порой сами пытаются воздействовать на нарушителей. «РЭО Радар» позволяет сообщать о подобных нарушениях, информация передается региональным операторам или местным властям, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Например, операторы Группы ЭкоЛайн часто сталкиваются с заблокированными подъездами к контейнерам; чем плотнее застройка, тем выше риск. В их автопарке около 1000 спецтехники, в том числе 600 машин в Москве, где половина точек подвергается проблемам из-за парковки. В Московской области лишь в январе зафиксировано 258 случаев блокировки в Воскресенском кластере и 136 — в Алексинском. В Карелии ежедневно фиксируют от 5 до 20 подобных случаев.

Мусоровозы — крупногабаритные транспортные средства, для их проезда необходимо минимум 3,5 метра пространства, для поворота — до 8 метров. Неправильная парковка приводит к задержкам вывоза и жалобам жителей на «горячие линии». Для решения проблем водители оставляют предостережения на автомобилях, мешающих вывозу.

В Москве штрафы за такие парковки достигают 20 тысяч рублей, в Московской области — до 30 тысяч рублей, в Карелии — до 50 тысяч рублей. Закон об ответственности за препятствия при вывозе ТКО принят в Московской области еще в 2016 году, но общероссийская практика пока ограничена. В регионах, где работает ГК «МСК-НТ», ежедневно сталкиваются с проблемами, связанными с неправильно припаркованными автомобилями. В результате рабочие не могут перегружать баки и контейнеры, и водители вынуждены уезжать, если транспорт закрывают доступ. В Москве для решения подобных вопросов компания быстро связывается с местными структурами.