РЭО назвал топ-проекты экологических предпринимателей России

По итогам Зеленой премии — 2025 в номинации «Экологическое предпринимательство» первое место заняла федеральная сеть СВОП-маркетов «Давай меняться!», второе — проект Neo Mosaic, третье — студия переработки пластика «Реплавим». Каждому победителю будет выплачено по 500 тысяч рублей. Партнер номинации — ООО «Хартия», сообщает пресс-служба компании.

«Интерес к предпринимательским инициативам в сфере экологии растет каждый год, а сами проекты становятся более технологичными, социально значимыми и масштабируемыми. Экопредприниматели формируют новые модели экономики замкнутого цикла, таким образом они не только уменьшают объем отходов, но и создают готовые продукты, востребованные рынком», — отметили в пресс-службе РЭО.

Федеральная сеть СВОП-маркетов «Давай меняться!» — 1 место

Проект представляет собой федеральную сеть обмена вещами, предлагающую альтернативу традиционному шоппингу. Его цифровая модель включает электронный кошелек «свопов», прозрачные правила обмена и франчайзинговую систему.

«Мы объединяем лучшее от секонд-хенда, благотворительного магазина и эко-организации: принимаем, обмениваем, продаем и направляем изношенный текстиль на переработку», — рассказывает автор проекта Анастасия Носкова.

Сегодня сеть объединяет более 45 тысяч зарегистрированных пользователей и 22 точки в 12 городах — от Сочи до Иркутска и Москвы. Ежемесячно через проект возвращается к жизни свыше 76 тонн вещей, а отслуживший текстиль направляется на переработку. Команда планирует открывать по одному новому своп-маркету в месяц, обновить приложение и выйти на рынки СНГ к 2027 году.

Neo Mosaic (Нео Мозаика) — 2 место

Это культурно-экологический проект, соединяющий переработку пластика, современное искусство и образование. Команда разработала собственную технологию превращения пластиковых отходов в художественный материал. Из него создаются монументальные мозаики и витражи, наборы магнитной мозаики для музеев и школ, а также образовательные программы для детей, подростков и людей с инвалидностью.

«Проект решает сразу несколько задач: снижение пластиковых отходов, развитие экологической культуры и инклюзии, а также возрождение традиций монументального искусства. Собственная технология переработки позволяет превращать пластиковые отходы в художественный материал. Проект сочетает культуру и экологию, формируя новый устойчивый формат креативного бизнеса», — делится автор проекта Вера Чекунова.

За время работы проекта проведено более 50 лекций и мастер-классов, переработано свыше 300 кг пластика, создана линейка музейной продукции совместно с Третьяковской галереей, реализованы проекты с VK, Adidas и региональными органами власти. В планах — запуск нового цеха переработки, международные коллаборации и выпуск новых наборов для образовательных учреждений.

«Реплавим» — 3 место

Проект Trash Back («Реплавим») занимается производством крупноформатных гранульных 3D-принтеров, способных печатать изделиями из вторичных полимеров и древесно-полимерного композита. Из переработанного пластика команда создает мебель, городские объекты, светильники, пункты приема вторсырья и другие функциональные изделия.

«Я произвожу крупноформатные гранульные 3D-принтеры, которые умеют печатать гранулами переработанного пласта (пластик от корпусов бытовой техники, которую москвичи сдали на переработку) и древесно-полимерным композитом. „, — описывает свой проект Алексей Маслов.

Проект работает в России и СНГ, имеет более 40 B2B-клиентов и около 1700 B2C-клиентов. Среди партнеров — СИБУР, ВкусВилл, Газпромнефть, Yandex, Правительство Москвы, Coca-Cola (KZ), Tetrapak и другие. Главная цель — сделать переработку полимеров рентабельной для малого бизнеса.