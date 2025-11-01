РЭО назвал наиболее востребованные профессии в сфере экономики замкнутого цикла

Профессиями будущего в сфере экомониторинга и экономики замкнутого цикла станут дата-сайентисты, архитекторы цифровых двойников экосистем и инженеры по дистанционному зондированию Земли, передает пресс-служба РЭО.

Эту информацию представил Российский экологический оператор на III Международном конгрессе «Русский инженер», проходящем в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Развитие экологического мониторинга — это важнейшая задача, напрямую связанная с качеством жизни населения. Для достижения национальных целей в этой сфере нужны смелые технологические решения. Их смогут реализовать инженеры нового поколения — специалисты, которые совмещают знания в области экологии, IT, приборостроения и аналитики данных», —отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

По ее словам, самыми востребованными профессиями ближайшего будущего в этой сфере станут такие:

● инженер-дата-сайентист, который работает с большими экологическими данными и моделями машинного обучения;

● разработчик систем экологического IoT (интернета вещей), создающий сети «умных» датчиков;

● специалист по дистанционному зондированию Земли, анализирующий спутниковые снимки;

● архитектор цифровых двойников экосистем, объединяющий экологию и моделирование;

● системный инженер комплексных систем мониторинга, отвечающий за весь цикл работы оборудования.

Для подготовки специалистов необходимо обновлять образовательные стандарты, развивать сотрудничество вузов с бизнесом и создавать современные учебные полигоны. Это позволит готовить инженеров-инноваторов, которые смогут создавать технологии, определяющие будущее экологической безопасности России. Подобную работу сейчас ведут участники консорциума по переходу к экономике замкнутого цикла, куда входят ведущие вузы страны. Он был создан в 2021 году по инициативе РЭО.