РЭО назвал лучших российских производителей экологичных инструментов для ремонта

В нем перечислены как интерьерные решения, так и материалы для внутренней отделки. Всего в альбом вошли 55 производителей и 239 товаров.

«РЭО собрал в единый альбом отечественных производителей, которые следуют принципам экономики замкнутого цикла в сфере строительства и ремонта. Представленные товары имеют от 5% до 100% вторсырья. Компании-производители наиболее часто используют в производстве продукции вторичные полимеры, бумажную и картонную макулатуру, переработанную резину, а также стеклобой. И гораздо реже — отходы текстиля, дерева, металла. Потенциал вовлечения в производственные процессы этих вторичных ресурсов — невысокий на данный момент. Приобретая такую продукцию, вы развиваете „зеленую“ экономику и снижаете экологический след, а вторсырье возвращается вновь в хозяйственный оборот. Например, можно сделать ремонт в своей квартире из переработанных материалов, а затем обставить ее дизайнерской мебелью — внести свой вклад в сохранение первичных ресурсов и уменьшение отходов», — сказал директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

Альбом содержит информацию о таких товарах из вторсырья, как изделия для крепежа, товары для обустройства строительной площадки, отделочные материалы, уличные и интерьерные решения, воспроизведенные с помощью 3D-печати, материалы для улично-дорожной сети. Также в нем представлены материалы для благоустройства территории, листовые строительные материалы и профили, мебель из вторичного сырья, тепло- и звукоизоляционные материалы, волокна из вторсырья и наполнители, расходные материалы для 3D-печати из вторичного пластика. Кроме того — гидроизоляционные, упаковочные, кровельные материалы, электромонтажные изделия, товары из вторичного текстиля, санитарно-гигиеническая продукция из вторичного сырья, товары для дома, интерьерные решения из вторсырья, оборудование для раздельного накопления отходов.

«Подарить отходам вторую жизнь можно не только через переработку, но и с помощью апсайклинга — когда отходы превращаются в новые вещи без разрушения структуры материала. Например, это мебель из остатков дерева. Такой подход помогает снизить нагрузку на полигоны и показывает, что ресурс может быть снова полезным», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Для каждого продукта указываются характеристики, доля вторсырья и сайт, где можно его заказать.

Скачать альбом можно по ссылке.