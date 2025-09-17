РЭО назвал имена судей Зеленой премии

Российский экологический оператор (РЭО) объявил персональный состав жюри Зеленой премии. Оценку проектов, попавших в шорт-лист, будут проводить эксперты из сферы бизнеса, науки, общественных движений, высших учебных заведений, государственных органов и культуры, сообщила пресс-служба РЭО.

Как отметили в пресс-службе ППК РЭО: «Формирование жюри демонстрирует межотраслевой подход премии. В нем собрались эксперты из научной среды, бизнеса, государственного управления, образования и культурной области. Такой состав гарантирует всестороннюю оценку проектов и поможет выделить те из них, что вносят реальный вклад в улучшение экологии и способствуют развитию экономики замкнутого цикла».

В числе судей представлены руководители крупнейших компаний и НКО: гендиректор «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, вице-президент Сбербанка Михаил Чачин, исполнительный директор «Хартии» Алексей Куртишвили, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, глава Роскачества Максим Протасов, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, президент «Деловой России» Павел Титов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Значительную роль в жюри сыграют депутаты Госдумы: председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, его первый заместитель Вячеслав Фетисов, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, а также первый заместитель председателя комитета по туризму Николай Валуев.

Науку и высшее образование представят ректоры ведущих университетов: Иван Лобанов (РЭУ им. Г. В. Плеханова), Валерий Белгородский (РГУ им. А. Н. Косыгина), Алевтина Черникова (НИТУ МИСИС), Антон Петроченков (Пермский политех), Виталий Морозов (Санкт-Петербургский государственный аграрный университет), а также руководитель акселерационных программ бизнес-инкубатора МГУ Дарья Чашкина.

Также в состав вошли: руководитель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, глава Росмолодежи Григорий Гуров, главный управляющий партнер по развитию ИИ ВЭБ.РФ Александр Павлов, директор по городским технологиям фонда «Сколково» Юрий Хаханов. Особое место в жюри занимает известная певица Нюша.

«Зеленая премия» учреждена для поощрения успехов в сфере охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых природоохранных методик, а также для признания лидерских качеств в экологии. Конкурс проходит каждый год в несколько ступеней, а церемония награждения лауреатов проводится в конце года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершенному в 2024 году, пришел новый нацпроект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна к 2030 году обеспечить сортировку 100% образующихся ежегодно ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.