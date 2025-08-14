РЭО назвал 12 самых эффективных предприятий России

Ключевыми критериями отбора стали наличие автоматизированной сортировки, компостирования и доля извлеченных полезных фракций. Она должна составлять не менее 50% от массы всех отходов, поступающих на комплекс.

«Президент России поставил нам задачу, связанную с формированием экономики замкнутого цикла. Чтобы её достичь, необходимо выполнить ряд параметров. Так, к 2030 году сортировка отходов должны быть стопроцентной, до 50% необходимо снизить объемы полигонного захоронения, при этом четверть отходов должна вовлекаться в оборот повторно. Данные предприятия наглядно демонстрируют, что переработка отходов в России становится все более высокотехнологичным и эффективным процессом. И это, конечно ориентир для всей отрасли», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Лидером рейтинга признана мусоросортировочная линия в Набережных Челнах, где показатель переработки составил 61,4%. Достичь такого результата удалось благодаря утилизации органических отходов. При этом объем поступающих ТКО составил почти 247 тысяч тонн в год, что довольно значительно.

Московская область подтвердила статус лидера обработки ТКО, разместив на своей территории 8 из 12 лучших предприятий списка. Среди них комплекс «Нева», где сочетают масштаб (500 тысяч тонн отходов) и эффективность переработки (57,1%). Кроме того, этот объект лидирует по извлечению вторресурсов — 27%.

Еще два крупных подмосковных объекта — это КПО «Север» с выдающимся результатом по компостированию органических отходов и общей переработкой на уровне 55,5%, а также КПО «Егорьевск», ставший лидером по мощности. Этот объект перерабатывает 1,2 миллиона тонн отходов ежегодно, или 53,4% от поступающего объема.

Вслед за ними идут другие мощные игроки субъекта: «Алексинский карьер» (950 тысяч тонн), «Каширский МПК» (660 тысяч тонн), «Можайский МПК», «Прогресс» и «Тимохово». Все они уверенно перерабатывают около 50% поступающих отходов, используя как современную сортировку, так и компостирование.

Небольшие, но высокотехнологичные предприятия в других регионах тоже достигли отличных результатов. В Калужской области ООО «Форум» при скромной мощности 40 тысяч тонн показал уровень переработки 50,6%, также сделав ставку на компостировании.

В Орловской области работает маленькая мусороперегрузочная станция мощностью всего 6 тысяч тонн, но с почти 50% показателем переработки.

Удмуртия представлена комплексом ООО «Строй-Инвест», который эффективно перерабатывает органику в компост — 43,3% от входящего потока ТКО.

«Все 12 предприятий используют современные автоматизированные сортировочные линии и применяют эффективные технологии для промышленного компостирования.Например, на КПО „Нева“ налажена глубокая сортировка отходов для извлечения максимального объема вторресурсов. В Набережных Челнах построена линия сортировки с масштабной переработкой органики. Опыт этих предприятий дает уверенность в том, что „зеленое“ будущее отечественной переработки уже наступает», — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.