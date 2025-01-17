РЭО начал онлайн-мониторинг возведения объектов для обработки ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) начал онлайн-мониторинг возведения объектов для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в российских регионах. Это нововведение позволит федеральным властям быстро выявлять и решать проблемы с задержками в создании подобных объектов, предлагая помощь местным властям, передает пресс-служба оператора.

Для реализации этой инициативы регионы должны добавлять в специальный раздел, созданный в Федеральной государственной системе учета ТКО, дорожные карты мероприятий по обращению с отходами. РЭО упростил процесс добавления данных, предусмотрев их автоматическую загрузку. Об этом было заявлено на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит в Координационном центре Правительства.

Инициативы РЭО

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, выполнение дорожных карт, разработанных совместно с регионами, теперь можно будет отслеживать с помощью нового раздела во ФГИС УТКО. Это позволит увидеть, какие мероприятия реализуются, назначенных ответственных и достигнутые результаты. Таким образом, власти смогут быстро реагировать на задержки и гарантировать своевременное выполнение реформ. Все регионы уже имеют доступ к новой системе и должны предоставить необходимую информацию. На следующем заседании штаба будет анализироваться количество просрочек в выполнении дорожных карт.

В системе предусмотрены формы, куда нужно переносить данные дорожных карт, включая сроки, ответственных и финансирование. Информация добавляется в систему через загрузку файлов: документы с данными в формате «Excel» загружаются в систему.

По словам Алексея Макрушина, заместителя генерального директора РЭО, утверждение дорожных карт уже обеспечивает результаты: некоторые регионы улучшили свои позиции в «Зеленом рейтинге» РЭО. Так 12 регионов переместились из желтой зоны в зеленую, а 4 — из красной в желтую. В некоторых регионах операторы получили банковские гарантии или начали конкурсные процедуры, в других — были приняты субсидии для поддержки регоператоров.

В рамках исполнения дорожных карт 8 регионов уже закупили 78 единиц спецтехники в 2024 году, среди них Ленинградская область, Республики Мордовия, Крым, Саха (Якутия), Донецкая Народная Республика, Амурская область, Забайкальский и Камчатский край.

Проблемные регионы

На штабе также рассмотрено подключение региональных операторов к приложению «Водитель ФГИС УТКО», которое позволяет делать фото контейнерных площадок с геопривязкой для передачи данных во ФГИС УТКО. Из 182 операторов, работающих в 260 зонах, 160 согласились с передачей данных, из них 116 заключили соответствующие соглашения.

Однако 14 операторов из 19 зон отказались передавать данные и устанавливать приложение, среди них: ООО «ЭКО-ГАРАНТ», ООО «ЭкоТРАНС», ООО «АВТОТРАНС», и другие.

Не утверждены дорожные карты по контейнерам и площадкам в Архангельской, Белгородской, Новосибирской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Астраханской областях и некоторых республиках. Томская область приняла дорожную карту без согласования с РЭО.

РЭО напоминает, что регионы вместе с муниципалитетами должны определить потребности в участках для накопления отходов, наметить источники финансирования и выбрать конкретные места для установки контейнеров.

Общая повестка

На заседании обсудили также итоги работы группы в праздничные дни и проблемы системного характера, а также возможности получения данных обратной связи от населения через специальные информационно-аналитические платформы.