РЭО: меньше двух недель остается до завершения приема заявок на Зеленую премию

До 1 ноября продолжается прием заявок на участие в главной экологической награде страны — Зеленой премии. Принять участие могут компании, организации, образовательные учреждения и активисты, которые реализуют проекты в сфере экологии, переработки отходов и устойчивого развития. Организатором конкурса выступает Российский экологический оператор, передает пресс-служба компании.

«Зеленая премия объединяет тех, кто реально меняет экологическую ситуацию в стране. Каждый участник вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла и формирование культуры осознанного потребления. Мы приглашаем компании, активистов и организации не откладывать подачу заявки — осталось меньше двух недель», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

В этом году Зеленая премия включает в себя 11 номинаций: «Некоммерческие организации», «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Образовательные проекты» (школы, ссузы и учреждения дополнительного образования), «Образовательные проекты» (высшие учебные заведения), «Технологические и цифровые проекты», «Устойчивые практики в АПК», «Экологическое предпринимательство», «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Корпоративные проекты (внешние)». Также будет составлен рейтинг регионов.

Призовой фонд Зеленой премии составит 9,75 млн рублей в 2025 году.

Партнеры премии — ПАО Сбербанк, ООО «Хартия», ООО «Экомашгрупп», певица Нюша.

Подать заявку можно на официальном сайте премии. Подробная инструкция по подаче заявки доступна по ссылке.

«Зеленая премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.



