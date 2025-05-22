РЭО и Всероссийский институт механизации будут развивать экологичные технологии в агропромышленности

Российский экологический оператор и Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства) на полях Невского международного экологического конгресса подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Консорциума «Экономика замкнутого цикла», передает пресс-служба компании.

Теперь к совместной работе по внедрению принципов экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) подключатся ученые, занимающиеся агроинженерией и экологией сельхозпроизводства. В Консорциум вошел Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства.

«Переход к экономике замкнутого цикла невозможен без участия агропромышленного сектора — это один из крупнейших источников отходов и один из ключевых потребителей ресурсов. Сотрудничество с агроинженерным центром ВИМ — важный шаг, который поможет не только внедрять экологичные технологии в сельском хозяйстве, но и готовить кадры, способные применять их на практике», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Планируется, что сотрудничество охватит такие направления, как повторное использование ресурсов, разработка безопасных методов хранения и переработка отходов агропромышленного комплекса (АПК).

«Экономика замкнутого цикла — это глобальный тренд, поддержанный в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“. Участие в Консорциуме позволит нам внести вклад в развитие этого перспективного направления и эффективно использовать накопленный опыт в области экологизации сельскохозяйственной деятельности, даст возможность инициировать двусторонние и многосторонние партнерские отношения с членами Консорциума для поддержки инновационных проектов в области экономики замкнутого цикла», — отметил директора Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства Александр Брюханов.

Агроинженерный центр ВИМ специализируется на разработке технологий, снижающих воздействие сельхозтехники и агропрактик на окружающую среду. Его эксперты проводят научные исследования, разрабатывают современные инженерные решения и участвуют в формировании экологических стандартов для АПК.

Консорциум по переходу к экономике замкнутого цикла действует с 2021 года по инициативе РЭО. В него входят 30 вузов, отраслевые предприятия и ведущие научные учреждения. Его задачи — разработка образовательных модулей, внедрение передовых технологий, подготовка специалистов и поддержка научного сообщества. Подробнее о работе Консорциума — на сайте РЭО.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установит мастерскую переработки «Зеленый фургон».

Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.