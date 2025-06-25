РЭО и СГК договорились о переработке золошлаков в стройматериалы

Ежегодно в России образуется 19 млн тонн золошлаковых отходов, однако перерабатывается лишь малая их часть. 24 июня 2025 года Российский экологический оператор (РЭО) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) подписали соглашение, направленное на расширение использования этих отходов в промышленности и строительстве, сообщает пресс-служба РЭО.

«РЭО подписал соглашение с крупнейшим производителем золошлаковых отходов в России — Сибирской генерирующей компаний. Наше сотрудничество позволит превратить золошлаковые отходы в источник стабильных поставок техногенного грунта для дорожной отрасли и производителей стройматериалов», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В рамках сотрудничества стороны будут работать совместно по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», а также по отраслевым программам: «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» и «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и ЖКХ на 2022–2030 годы». Основные усилия будут сосредоточены на увеличении доли переработки золошлаков в регионах, поиске инновационных технологических решений и повышении инвестиционной привлекательности подобных инициатив.

«Соглашение с Российским экологическим оператором — это не просто формальность, а по-настоящему важный шаг к созданию устойчивой экономики замкнутого цикла в России, поскольку за плечами обеих компаний стоят успешные реализованные проекты. Мы уверены, что совместная работа позволит нам создать новые возможности для бизнеса и экономики в целом. Мы готовы делиться опытом и внедрять лучшие практики в области переработки золошлаков, чтобы обеспечить экологическое благополучие для будущих поколений. Только действуя в формате стратегического партнерства можно добиться целей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ и Энергетической стратегии Российской Федерации», — отметил председатель Совета директоров СГК Юрий Малявкин.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная задача — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.