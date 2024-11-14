РЭО и проект «ЭкоХод» завершают профориентационный вебинар для учителей

«РЭО совместно с всероссийским проектом „ЭкоХод“, посвященным формированию культуры обращения с отходами, реализует серию экологически-просветительских вебинаров. Эти встречи нацелены на учителей, стремящихся развивать экологическое сознание у подростков. Наша цель — показать молодежи, как отходы могут стать ценным ресурсом и подчеркнуть важность повторного использования. Мы также намерены объяснить через понятные примеры суть экономики замкнутого цикла и как каждый может внести свой вклад в ее развитие», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На вебинаре выступит куратор Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Дамир Янахов, который расскажет, как Консорциум способен помочь учителям в развитии их квалификации и профориентации учеников. Также будут обсуждены задачи в области управления твердыми коммунальными отходами и запросы на кадры. Он поделится опытом Института экологии РУДН в подготовке специалистов для экологически чистой экономики.

Для получения сертификата участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 18:00 12 ноября 2024 года и подключиться к вебинару 13 ноября 2024 года в 14:00 по московскому времени.