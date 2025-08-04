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РЭО и Плехановский университет запускают курс по управлению отходами

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова запускают новую программу профессиональной переподготовки — «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла». Это первая совместная образовательная инициатива такого формата. Университет входит в состав Консорциума «Экономика замкнутого цикла», что подчеркивает значимость программы, сообщила пресс-служба РЭО.

Данная программа — первая в линейке профессиональной переподготовки, разработанной Российским экологическим оператором в рамках деятельности Консорциума, участником которого является РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Старт обучения запланирован на 13 октября 2025 года. Подробная информация и форма регистрации доступны на сайте университета.

Кроме того, 30 сентября начнется интенсив«Бизнес-трансформация на принципах ESG (Environmental, Social, Governance)», посвященный внедрению устойчивых подходов в корпоративное управление.

Подать заявку на обучение можно через форму на сайте или по контактам, указанным в описании программ.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был создан РЭО в 2021 году. В его состав вошли представители науки, образования, промышленности и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основные задачи консорциума — подготовка узкопрофильных специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержка научно-педагогического сообщества и внедрение инновационных технологий.

Российский экологический оператор — публично-правовая компания, учрежденная Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России.

С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить: