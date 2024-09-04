РЭО и Плехановский университет начали прием на цикл образовательных программ

Обучение по курсам повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с отходами в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», которые были разработаны при участии экспертов российского экологического оператора, пройдет в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, передает пресс-служба РЭО.

Успешные выпускники этих курсов получат соответствующие сертификаты.

Курсы стартуют 30 сентября и 1 октября.

«Для формирования экономики замкнутого цикла необходимо подготовить квалифицированных специалистов. РЭО в сотрудничестве с вузами разрабатывает образовательные программы, включая магистратуру и курсы повышения квалификации. Осенью в Плехановке начнется новый набор на две программы. Участники курсов получат не только новые знания и навыки, но и внесут важный вклад в развитие кадрового потенциала в сфере обращения с отходами», — прокомментировал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Занятия будут проходить дистанционно. Стоимость каждой программы на весь период обучения составляет тысячу рублей. Курс «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» рассчитан на 52 академических часа, а курс «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» — на 50 академических часов.

«После окончания каждого курса мы собираем обратную связь. Результаты предыдущих наборов показали, что программы востребованы и полезны для слушателей. Студенты рекомендуют их своим знакомым и друзьям», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

По всем вопросам можно обратиться к ответственным сотрудникам Плехановского университета.