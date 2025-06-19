РЭО и Петербург договорились о создании инфраструктуры по переработке отходов

Российский экологический оператор и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга вместе займутся созданием системы переработки отходов и вовлечения вторсырья в оборот на территории Северной столицы, передает пресс-служба РЭО.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Специалисты РЭО будут участвовать в разработке и реализации проектов по полной переработке отходов в Петербурге, а также предоставят городу консультации и рекомендации по правовым нормам», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Соглашение позволит привлечь инвестиции в природоохранные проекты. В городе планируют построить экотехнопарк с объектами по утилизации отходов. Также будет создана система подготовки кадров для сферы обращения с отходами.

«Президент России поставил четкую задачу: к 2030 году необходимо достичь 100% обработки твердых коммунальных отходов, снизить на 50% объемы захоронений отходов и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Подписанные соглашения в природоохранной отрасли станут основой для перехода Санкт-Петербурга к экономике замкнутого цикла, значительного снижения нагрузки на природные ресурсы и повышения уровня комфорта проживания горожан», — подчеркнул Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.