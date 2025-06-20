РЭО и «Новосталь-М» запустят переработку металлургической пыли

Российский экологический оператор и ООО «Новосталь-М» подписали договор о сотрудничестве в рамках проекта по утилизации пыли, возникающей при производстве и обработке металлов. Подписание документа состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба РЭО.

«Соглашение с „Новосталь-М“ стало шагом для достижения целей отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве“. Наша совместная работа направлена на увеличение доли утилизации металлургической пыли и других цинкосодержащих отходов на территории России. Российский экологический оператор посодействует предприятию в поэтапном переходе к экономике замкнутого цикла», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В рамках соглашения планируется запуск пилотного проекта на предприятии «Экоцинк» (входит в группу «Новосталь-М»), где будут перерабатываться цинкосодержащие материалы с получением оксида цинка. Конечным продуктом станет цинковый концентрат. Оксид цинка, содержащий до 80% цинка, является ценным вторичным сырьем для производства металлического цинка и его соединений. РЭО возьмет на себя мониторинг реализации проекта.

«Мы нацелены стать лидером в области „зеленой“ металлургии в России. Наши предприятия уже перерабатывают свыше 2,7 миллиона тонн металлического лома ежегодно. Постоянные инвестиции в новые проекты и технологическую модернизацию позволяют значительно снижать экологический след. Взаимодействие с РЭО открывает возможности для развития экономики замкнутого цикла в стране. Мы прилагаем все усилия, чтобы все наши промышленные площадки и завод „Экоцинк“ в частности были образцами эффективного обращения с отходами и примером экологической ответственности в металлургической отрасли», — подчеркнул председатель правления «Новосталь-М» Иван Демченко.

В настоящее время в России практически не перерабатываются цинкосодержащие отходы газоочистки электросталеплавильного производства. Большинство металлургических предприятий не имеют технологий для их утилизации, что приводит к образованию опасных отходов.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.