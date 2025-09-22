РЭО и Минстрой обсудили интеграцию системы учета отходов и ГИС ЖКХ

Российский экологический оператор предложил снизить нагрузку на региональных операторов и органы власти в части внесения информации в информационные системы по обращению с отходами и жилищно-коммунальному хозяйству. Среди предложений — интеграция федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО) и ГИС ЖКХ, передает пресс-служба РЭО.

«Из-за отсутствия интеграции и взаимодействия органы власти и региональные операторы вынуждены зачастую вносить аналогичную информацию сразу в две информационные системы. Например, о местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), нормативах накопления, договорах в сфере обращения с ТКО. При участии РЭО состоялось совещание с Минстроем по вопросам интеграции с ГИС ЖКХ. Минприроды направит предложения, выработанные совместно с РЭО, в Минстрой, в том числе по изменению нормативной базы, чтобы исключить обязанность поставщиков вносить одну и ту же информацию», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Кроме того, системы имеют различный порядок и сроки внесения информации. Например, во ФГИС УТКО информацию о местах накопления ТКО органы местного самоуправления должны вносить в течение 10 рабочих дней со дня изменения информации, а в ГИС ЖКХ региональный оператор должен вносить информацию не позднее 10 дней со дня заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Это может приводить к расхождению информации, размещаемой в ФГИС УТКО и ГИС ЖКХ.