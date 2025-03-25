РЭО и МГТУ им Баумана запустили лабораторию для создания технологий утилизации

Организация «Российский экологический оператор» (РЭО) в сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Баумана дали старт работе новой лаборатории, специализирующейся на технологиях переработки отходов. Данное подразделение, созданное совместными усилиями, будет фокусироваться на разработке инновационных подходов к утилизации как промышленных отходов, так и пластика, сообщила пресс-служба РЭО.

По заявлению генерального директора РЭО, Дениса Буцаева, учреждение подобной лаборатории на базе одного из ведущих технических вузов страны является существенным шагом в направлении формирования экономики замкнутого цикла. Он напомнил о национальных целях, предусматривающих переработку и повторное использование не менее четверти всех отходов к 2030 году. Достижение этой амбициозной цели требует разработки новых технологий и подготовки высококвалифицированных кадров. Буцаев выразил уверенность в том, что совместная лаборатория станет эффективной платформой для решения этих актуальных задач.

Среди ключевых направлений деятельности лаборатории выделяются: переработка золошлаковых отходов, образующихся в процессе сжигания мусора; комплексная утилизация отходов, образующихся в энергетической отрасли, с целью извлечения ценных компонентов; преобразование пластика в топливо с использованием технологии пиролиза.

Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Баумана, отметил, что новое подразделение размещено в корпусе «Технологии защиты природы», который посвящен вопросам экологии и обеспечения продовольственной безопасности. Он подчеркнул стратегическую важность работы в данном направлении, указав на то, что инженеры университета разрабатывают технологии для мониторинга и защиты окружающей среды. Открытие лаборатории совместно с РЭО является подтверждением поддержки этого приоритетного направления.

Помимо исследовательской работы, лаборатория будет служить площадкой для обмена опытом и знаниями в области переработки отходов, включая информацию о технологиях, нормативно-правовой базе и решениях, применяемых в отрасли. Студенты получат возможность непосредственно участвовать в научных исследованиях.

В рамках функционирования лаборатории эксперты РЭО и его партнеры будут активно вовлечены в образовательный процесс на различных уровнях, включая бакалавриат, магистратуру, специалитет и программы дополнительного профессионального образования. Они также будут оказывать поддержку студентам в прохождении практики и подготовке курсовых и дипломных работ.