РЭО и МГТУ им. Баумана разработали новые образовательные программы в сфере экологии

В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана совместно с РЭО разработали новые программы повышения квалификации «Технологии переработки отходов» и «Низкоуглеродное развитие в переработке отходов». Набор на них откроется в марте этого года, сообщает пресс-служба РЭО.

Программа «Технологии переработки отходов» предназначена для специалистов в области обращения с отходами и направлена на углубление знаний о современных технологиях переработки, утилизации и управления отходами в соответствии с актуальными нормативно-правовыми требованиями. Слушателей курса ознакомят со следующими ключевыми темами:

— Актуальные подходы к утилизации отходов и нормативная база в сфере обращения с отходами.

— Проблемы сортировки отходов и практические решения для российских условий.

— Современные методы переработки и утилизации, включая работу с раздельными фракциями.

— Использование модульных сортировочных станций для увеличения доли сортируемых отходов.

— Производство и применение RDF-топлива из отходов, классификация по классам опасности.

— Оценка экологического следа промышленной деятельности, связанной с твердыми коммунальными отходами.

Курс включает лекции с привлечением экспертов из РЭО и компаний реального сектора, что обеспечивает практическую ориентированность программы.

Программа «Низкоуглеродное развитие в переработке отходов» направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области экологического регулирования, управления отходами и низкоуглеродного развития. Цель — подготовка кадров, способных эффективно реализовывать климатические проекты, снижать углеродный след и обеспечивать экологическую безопасность в сфере обращения с отходами. Слушатели ознакомятся со следующими основными темами:

— Правовые и экономические основы в сфере обращения с отходами в России.

— Классификация, паспортизация, нормирование и учет отходов.

— Организация экологического контроля (производственного и государственного).

— Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.

— Практические технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на региональном и муниципальном уровнях.

— Основы низкоуглеродного развития и климатической повестки: законодательство, проблематика изменения климата, инвентаризация выбросов парниковых газов.

Слушатели получат системные знания в области экологического права, технологий обращения с отходами и методологии низкоуглеродного развития. Выпускники программы будут готовы к разработке и внедрению мероприятий по снижению углеродного следа, ведению учета выбросов парниковых газов и участию в реализации климатических проектов в секторе переработки отходов.

«Бауманка» является активным участником нашего Консорциума по экономике замкнутого цикла. В рамках его работы университет продолжает прилагать большие усилия, взращивая кадры для отрасли обращения с отходами», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Набор на данные программы начнется с марта текущего года. По всем вопросам можно обращаться к куратору программы: Федосеевой Татьяне Алексеевне, +7 965 350-90-33, fedoseeva.t@bmstu.ru.