РЭО и Косыгинский университет обучат эковолонтеров более чем из 70 регионов РФ

Российский экологический оператор совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина проведут обучение для региональных координаторов всероссийского экологического движения «Экосистема». В программе примут участие волонтеры более чем из 70 регионов России, сообщает пресс-служба РЭО.

Обучение пройдет с 27 по 29 марта. Участникам расскажут о современных подходах к формированию экономики замкнутого цикла, об экологическом просвещении и работе с населением. Отдельное внимание в программе обучения уделено практическим инструментам запуска и сопровождения экологических инициатив на региональном уровне.

«Общественные экологические проекты уже стали важным инструментом вовлечения граждан в решение локальных экологических задач и формирования культуры устойчивого развития. Подобные образовательные программы позволяют масштабировать лучшие практики на всю страну и напрямую способствуют реализации задач нацпроекта „Экологическое благополучие“. Региональные координаторы экодвижения становятся проводниками изменений: они работают с населением, запускают экопроекты и формируют культуру ответственного обращения с отходами, обеспечивая продвижение экологической повестки федерального центра на местах», — отметили в пресс-службе РЭО.

Программа обучения разработана совместно с членом Консорциума «Экономика замкнутого цикла» — Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина и АНО «Экосистема» и включает как теоретические занятия, так и практическую работу с реальными кейсами.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» создан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку профильных специалистов, поддержку научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение передовых технологий в сфере обращения с отходами. В объединение входят предприятия отрасли, научные организации и ведущие вузы, в числе которых — МГУ им. Ломоносова, РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСИС.