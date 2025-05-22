РЭО и компания по шерингу спецодежды будут вместе развивать циклическую экономику

Российский экологический оператор и компания «Линдэйли» на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) 22 мая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики замкнутого цикла и снижения объемов текстильных отходов, передает пресс-служба оператора.

Компания «Линдэйли» работает в России с 1993 года и предоставляет B2B-услуги по аренде и обслуживанию спецодежды. Это первый в стране шеринг-сервис, который охватывает полный цикл: от подбора и учета до ремонта, замены и утилизации одежды. Восстановленные изделия продолжают использоваться, а вышедшие из строя — перерабатываются. Более 95% текстильных отходов «Линдэйли» уже отправляются на переработку, а в 2027 году компания планирует достичь 100%.

«Наша совместная работа откроет новые направления по снижению объемов текстильных отходов и развитию экосервисов. Это сотрудничество направлено на развитие стандартов экологичного текстильного сервиса и интеграцию решений в систему обращения с отходами в России. Важно, чтобы переработка и продление срока службы вещей были не простой идеей, а стали бы ежедневной практикой по всей стране», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Среди экологических преимуществ такого подхода — сокращение углеродного следа, уменьшение потребления воды, замена одноразовых средств индивидуальной защиты на многоразовые в фармацевтике и экономия ресурсов при промышленной стирке. Умные RFID-метки и цифровая система учета позволяют контролировать весь жизненный цикл одежды.

«Мы высоко ценим деятельность ППК РЭО и убеждены, что совместными усилиями нам удастся дать новый виток в развитии экономики замкнутого цикла в текстильной отрасли. В свою очередь, мы и дальше будем делиться экспертизой и помогать российскому бизнесу быть более экологичным, а также развивать сотрудничество с научными учреждениями по развитию технологий переработки и прослеживаемости жизненного цикла изделий», — отметил генеральный директор компании «Линдэйли» Николай Стотыка.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установит мастерскую переработки «Зеленый фургон».

Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.