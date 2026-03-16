РЭО: Елена Семилетова назначена заместителем исполнительного директора Ассоциации «Ресурс»

«Мы видим запрос бизнеса, от участников нашей Ассоциации на то, чтобы более подробно говорить о нормативном регулировании и практике расширенной ответственности производителей. Кроме того, возникает достаточно большое количество вопросов в целом в рамках экономики замкнутого цикла. Поэтому считаем необходимым уделять существенное внимание этому направлению. Мы рады, что к нам присоединилась Елена, человек с обширными знаниями, навыками и умениями», — пояснили в Ассоциации «Ресурс».

Совместный опыт превышает десять лет.

«На базе Ассоциации будем отдельно уделять внимание вопросам РОП и экономики замкнутого цикла. Так бизнес сможет вести диалог на понятной площадке. Это позволит сделать работу эффективной. План уже готов, в ближайшее время приступим к его реализации», — добавила Елена Семилетова.

Ассоциация «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году, объединяет ключевые отраслевые организации, работающие в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена по Указу Президента 14 января 2019 года, а ее главная цель — создание комплексной системы обращения с ТКО в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», одно из направлений которого посвящено формированию экономики замкнутого цикла с конкретными целевыми показателями к 2030 году: сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более половины таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее четверти отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.