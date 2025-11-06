РЭО: экопросвещение охватило 64 тысячи жителей 38 регионов России

В 2025 году силами региональных операторов в 38 субъектах России было организовано более 1350 экологических акций для жителей. Суммарно в этих инициативах поучаствовали свыше 64 тысяч человек, сообщила пресс-служба РЭО.

«Просветительская работа с населением — важная часть формирования культуры обращения с отходами и развития экономики замкнутого цикла. Региональные операторы активно вовлекают жителей в акции, направленные на раздельный сбор, переработку и ответственное потребление. Такой формат помогает людям видеть реальные результаты своих действий и понимать, что каждый может внести вклад в сохранение природы», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Наибольшей популярностью пользовались такие форматы, как экологические занятия в школах и детских садах, мастер-классы по сортировке и утилизации мусора, а также квесты, викторины и фестивали. К самым крупным событиям относятся фестиваль «Экомир» в Новосибирске, собравший за день свыше 16 тысяч посетителей, а также интерактивные уроки и мастер-классы от регоператоров «ЭкоЛайн», «Куприт», «ЦЭБ» и прочих. Серьезный отклик среди молодежи нашли спортивные состязания в рамках проекта «ЭкоСпорт» — ЭкоФутбол, ЭкоТеннис, ЭкоПонг, ЭкоБаскетбол и прочие игры, призванные продвигать идеи раздельного сбора.

Многие операторы проводили выездные акции с задействованием «Экомобилей» — специальных передвижных пунктов приема вторичного сырья. Такие мероприятия особенно актуальны для сельской местности, где у населения есть возможность не только сдать отходы, но и стать участником конкурсов и викторин.

В просветительских событиях приняли участие жители Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, а также Краснодарского, Пермского, Хабаровского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Коми, Дагестан, Адыгея, Алтай, Саха (Якутия), Удмуртии, ХМАО–Югры и таких городов, как Санкт-Петербург и Москва.

Деятельность по экологическому информированию населения продолжилась и в 2026 году — региональные операторы в настоящее время разрабатывают новые образовательные программы и фестивали, чтобы привлекать к ответственному обращению с отходами еще больше россиян.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена согласно Указу Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России целостную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не выше 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.