Учреждения культуры обновляют в Коломне

При поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в Центре досуга и культуры «Непецино» обновят помещение для занятий хореографией. Танцевальный зал уже закрыли на ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«В перечне обязательных работ шпаклевка и покраска стен, замена напольного покрытия и монтаж светового оборудования. Все улучшения направлены на создание пространства, где маленькие танцоры смогут в комфортной и вдохновляющей обстановке развивать свои таланты», — отметил директор ЦДиК «Непецино» Денис Фадеев.

Творческие коллективы Центра досуга и культуры ведут активную концертную деятельность, являясь постоянными участниками различных конкурсов и программ городского округа Коломна.

Параллельно ремонт входной группы завершился в музыкальной школе № 2, расположенной по адресу: г. Коломна, ул. Цементников, д. 11. Ступени облицованы плиткой и оборудованы системой подогрева, для предотвращения наледи в зимний период. Для создания доступной среды установлен пандус, оборудованный перилами. Так же были установлены калитки, оборудованные системой контроля и управления доступом.

«Теперь у нас красивая входная группа, которая стала комфортнее для учеников и преподавателей. И мы с удовольствием встречаем всех желающих», — поделились в музшколе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.