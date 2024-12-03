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Ремонтные работы в Голицынской школе завершат в Подмосковье к 1 сентября

Проводятся работы по капитальному ремонту корпуса Голицынской СОШ № 1 на Пролетарском проспекте, дом № 50А в Голицыне Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

В здании площадью 4 385,2 кв. м планируется провести ремонт фасада, входной группы, замену кровли и всех инженерных систем, а также отделку помещений. В классы поставят новые мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

На время ремонта дети распределены в ближайшие образовательные учреждения. Открыть обновленную школу планируется 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.