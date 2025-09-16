Ремонтные работы проходят в детском саду № 27 «Матрешка» в Серпухове

В социальных сетях глава городского округа Серпухов Алексей Шимко обратил внимание на обращения жителей, касающиеся детского сада № 27 «Матрешка». Обеспокоенность жителей вызвана состоянием одной из групповых ячеек. Сейчас помещение группы, по которому поступали обращения, находится на этапе проведения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он стал возможен после завершения капитального обновления кровли детского сада в прошлом году. В рамках текущих работ проводятся покраска и штукатурка потолков и стен во всех помещениях группы: спальне, игровой комнате, приемной и санузле. Дети временно переведены в другую, полностью оборудованную, группу и продолжают посещать детский сад. Параллельно в детском саду идет подготовка к обновлению 11 уличных веранд. Конструкции, находящиеся в эксплуатации более 50 лет, будут полностью обновлены.

В дошкольном учреждении функционирует 11 групп, которые посещают 250 детей, — из них 59 в этом году пришли в ясельную группу в возрасте от 1 года до 3 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.