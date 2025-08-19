Ремонт в прачечной и благоустройство территории школы-интерната в Шаховской завершен

К началу нового учебного года в Шаховской завершились важные мероприятия по улучшению условий жизни и учебы детей с особыми потребностями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенное внимание было уделено ремонту помещений и благоустройству территории коррекционной школы-интерната.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Лада Широкова отметила важность проведенных работ, подчеркнув высокую потребность в исправно функционирующей прачечной. Учитывая круглосуточное проживание учеников, регулярная стирка белья является неотъемлемой частью ухода за детьми. Это особенно важно для школьников с ограничениями по здоровью, нуждающихся в комфортных условиях проживания.

Ремонт включал замену устаревшей сантехники, обновление полов, выравнивание и покраску стен и потолков, установку новых окон и дверей. Благодаря проведенным работам условия пребывания учащихся стали значительно лучше.

Кроме того, капитальный ремонт коснулся нескольких кабинетов: здесь также обновили отделку стен и заменили входные группы.

Помимо внутренней модернизации, территория школы получила новую инфраструктуру. По периметру были проложены удобные тротуары и объездная дорога, что повысило безопасность передвижения учеников и сотрудников. Для эстетического оформления и улучшения экологии высажены декоративные растения — газон и туи.

Уже известно, что новый учебный год начнется с полным составом преподавателей и необходимым комплектом учебных материалов. Всего обучение будут проходить 221 ученик. Таким образом, школа готова обеспечить своим воспитанникам комфортные условия проживания и качественное образование.