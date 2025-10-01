Ремонт в одном из корпусов Горетовской школы находится на финишной прямой

Капитальный ремонт кровли был реализован благодаря неравнодушию местных жителей. Проект инициативного бюджетирования, когда люди сами определяют, на какие цели направить средства, был поддержан муниципальными властями и депутатами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас учебное заведение уже преобразилось на глазах.

Выполнена самая важная и масштабная задача – полностью заменена кровля и система водостоков. Это гарантирует, что после возвращения учеников в классах будет комфортно. Строители также произвели монтаж нового козырька над центральным крыльцом.

На время ремонта ученики младших классов временно занимаются в соседнем корпусе, где учатся старшеклассники. Учебный процесс не прерывается ни на день. Однако и педагоги, и ребята с нетерпением ждут момента, когда можно будет вернуться в свои классы.

Инициативное бюджетирование — это механизм, который, действительно, работает. Часть средств на реализацию общественно-значимого проекта выделяется из государственного или муниципального бюджета, а часть - вносят сами жители. Это позволяет людям почувствовать свою ответственность за родной край, а властям увидеть, что необходимо благоустроить в первую очередь.

"Я очень рад, что этот проект получил поддержку, – отмечает депутат Совета депутатов Можайского округа Александр Паршин, - мы много встречались с жителями. Это был, действительно, общий запрос от родителей и учителей. Замена кровли была первоочередной задачей для обеспечения безопасности и комфорта. Уверен, что после окончания ремонта учиться в этих стенах станет еще приятнее"

Подрядчик работает строго по графику. Окончание всех ремонтных работ и возвращение детей в свои классы запланировано в октябре текущего года.