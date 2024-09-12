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Ремонт в ДШИ № 2 округа Люберцы завершат в октябре

Ремонт в дополнительном помещении ДШИ № 2 в поселке Октябрьский городского округа Люберцы завершится в октябре. Об этом рассказал первый заместитель главы муниципалитета Илья Мотовилов.

Накануне он встретился с педагогическим коллективом и родителями учеников.

«Родителей воспитанников волнует вопрос своевременного завершения ремонтных работ в дополнительном помещении учреждения, которое располагается в доме № 2А на ул. Текстильщиков. В настоящее время полностью отремонтирован фасад здания и выполнена облицовка ступеней, а также площадок из керамогранита двух входных групп», — рассказал Илья Мотовилов.

Полностью завершить работы планируется 1 октября текущего года.

В детской школе искусств обучаются более 490 человек. Они получают образование на четырех отделениях: музыкальном, художественном, подготовительном и отделении раннего эстетического образования.

Дети учатся игре на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, трубе, валторне, тромбоне, кларнете, саксофоне, гитаре, ударных инструментах, домре, балалайке, аккордеоне, баяне, обучаются вокалу. На художественном отделении обучающиеся приобретают навыки по специальностям: живопись, рисунок, композиция, декоративно-прикладное искусство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.