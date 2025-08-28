Ремонт региональных дорог в размере 37 км в м. о. Истра завершен

Ремонт участков региональных дорог, проходящих по территории муниципального округа Истра, полностью завершен. В общей сложности дорожники заменили асфальтовое покрытие на 16 участках, общей протяженностью 37 километров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В настоящий момент времени близится к завершению ремонт и на муниципальной дорожной сети.

Из 50 участков, запланированных к ремонту в текущем году, уже выполнена работа на 42, что составляет почти 85% от плана. Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия составляет почти 100 000 м².

В настоящий момент ведутся работы на 4 адресах — это участки в поселке Снегири, селе Лучинском, деревне Красный Поселок и возле СНТ «Дубки».

Стоит отметить, что работы по ремонту оставшихся участков дорог планируется завершить до конца сентября. Таким образом, в ближайшее время жителей округа ждут комфортные и безопасные дороги, соответствующие современным стандартам качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.