В Королеве прошла выездная администрация

Очередная встреча с жителями наукограда прошла вчера в ЦДК им. М. И. Калинина. Со своими вопросами на открытый прием «Выездной администрации» пришло 286 человек, передает пресс-служба администрации городского округа.

Глава наукограда лично принял 28 заявителей, его заместители и сотрудники профильных ведомств администрации ответили на 178 вопроса, еще 104 человек обратились к муниципальным депутатам, полиции, прокуратуре, управляющим компаниям.

В основном жители обращались по вопросам содержания и ремонта МКД, услуг и тарифов ЖКХ, благоустройства придомовых территорий, дорог, строительства.

С начала года это уже 16 открытый прием, на котором жители решают вопросы разного направления на единой площадке. В рамках «Выездной администрации» любой желающий может задать вопросы, которые охватывают практически все сферы муниципалитета: здравоохранение, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство.

Следующая открытая встреча с жителями пройдет 29 августа. О месте и времени будет сообщено заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.