Ремонт пешеходного моста через реку Рожайку в Домодедово выполнен на 35%

В начале октября подрядчик приступил к работам по ремонту моста в ГПЗ Константиново городского округа Домодедово. Работы продолжатся до середины декабря, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Подрядчик уже сделал основание моста. Металлические конструкции находятся в работе на заводе, цепи уже покрашены. Вблизи моста были убраны аварийные деревья, которые мешали его устройству. На этой неделе подрядчик планирует проводить бетонные работы», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Аварийно-восстановительные работы будут включать:

— Укрепление существующего пилона на правом берегу — Устройство нового пилона на левом берегу

— Устройство якорей для оттяжек

— Устройство новой конструкции прохожей части

— Крепление пролетного строения — Устройство пешеходных дорожек к мосту

— Защита конструкций от коррозии

Мост был построен в середине прошлого века. Причинами обрушения стали отсутствие армирования плоскости разрушения бетонного якоря, разрушение якоря корнями дерева, бетон низкой прочности, расположение якоря в пределах глубины промерзания грунта.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.