Ремонт и вечеринки: из-за чего россияне конфликтуют с соседями

Опрос: 62% россиян никогда не конфликтуют с соседями

«Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» провели исследование. Результат показал, что россияне редко конфликтуют с соседями, а 62% заявили, что никогда, сообщает Газета.ru .

Основная причина — это шум из-за ремонта, вечеринок или других бытовых ситуаций, об этом сказали 8% респондентов. Еще 5% приходится на вопросы с курением, мусором, парковкой, заливом квартир или повреждением имущества.

В случае возникновения разногласий, жители предпочитают улаживать их своими силами. Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов (75%) заявили об отсутствии каких-либо проблем с соседями. 16% участников опроса разрешили спорные вопросы путем переговоров.

К помощи полиции или управляющей компании прибегали лишь 4% опрошенных в каждом случае, а судебное разбирательство потребовалось только 1% респондентов.

Большая часть российских граждан (72%) описывает свои отношения с соседями как нейтральные, ограничиваясь простым приветствием. Близкие дружеские связи поддерживают 15% опрошенных. 8% респондентов сообщили о полном отсутствии знакомства с жильцами соседних квартир. Напряженные отношения отметили 3% опрошенных. Почти половина (43%) участников исследования знают от одного до пяти соседей по именам. 14% знакомы почти со всеми или, наоборот, не знают никого. Еще 4% узнают соседей только визуально.

