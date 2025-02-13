Ремонт дворовых территорий проведут в округе Щелково

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в 2025 году в городском округе Щелково. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в городском округе Щелково в 2025 году по адресам: г. Щелково, Проспект 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4, д. 9, 15, 17; р. п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6 и ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А; д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13; п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 2, 4, ул. Авиационная, д. 5, 7. В рамках выполнения работ планируется ремонт, благоустройство и озеленение территории.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

Выполнение работ планируется к проведению в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.