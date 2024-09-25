Ремонт асфальта провели во дворе дома № 38 по улице Калинина в Ступине

Программа по благоустройству дворовых территорий завершается в городском округе Ступино. Капитальный ремонт тротуаров и дорог, внутриквартальных проездов проходил возле домов № 38, № 40 по улице Калинина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, руководителями структурных подразделений администрации, представителями депутатского корпуса, Общественной палаты провел обход дворовой территории.

В рамках мероприятия «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» отремонтировали сеть дорог и тротуаров, положив новый асфальт, заменили бортовой камень, по необходимости установили новые лавочки.

Руководитель муниципалитета проинспектировал также содержание домов внутри, посмотрел состояние подъездов и лифтов.

«В этом году проведен ремонт и асфальтобетонного покрытия в 8 дворовых территориях, это около 18 тыс. кв. м. Программа ремонта дворов крайне актуальна и востребована жителями. Будем продолжать реализацию подобных мероприятий», — отметил Сергей Мужальских.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.