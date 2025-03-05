Ремесленников и мастеров народных промыслов Сергиева Посада объединят в комитет

На базе Сергиево-Посадской Торгово-промышленной палаты и при участии администрации городского округа будет создано объединение, в которое войдут мастера народных промыслов, ремесленники и все, кто создает уникальные изделия собственными руками. Создание комитета, а также ряд вопросов по поддержке мастеров и организации фестивалей, ярмарок и других мероприятий обсудили в среду на рабочей встрече в ТПП, сообщает пресс-служба администрации округа.

Создание единого реестра мастеров обсуждается уже не один год, тем временем при проведении мероприятий то и дело возникает непонимание: кто-то не знал о проведении мероприятия, кого-то не позвали. Чтобы урегулировать взаимоотношения между творческими объединениями и отладить взаимодействие с торгово-промышленной палатой, было принято решение о создании при ТПП комитета. В его функции будет входить координация по ярмаркам и выставкам, доведение информации о конкурсах на получение субсидий, участие в организации крупных мероприятий и фестивалей.

Одной из обсуждаемых тем стало проведение в Сергиевом Посаде фестиваля ремесел. В качестве мест проведения обсуждались парк «Скитские пруды», площадка в Пожарном переулке, Дорога к храму и часть улицы 1-й Ударной Армии от дороги к храму до Конного двора. Мастера предложили провести фестиваль в один из праздников, чтобы познакомить с ремёслами не только жителей, но и гостей города. Конкретные предложения по организации мероприятия вынесет уже созданный комитет.

Также представители Торгово-промышленной палаты напомнили про законность предпринимательской деятельности и необходимость работать в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Официальный статус позволит мастерам не только реализовывать свои изделия на ярмарках, но и пользоваться региональными мерами поддержки.

В течение месяца Сергиево-Посадская Торгово-промышленная палата подготовит необходимые документы для создания комитета, соберет данные для реестра мастеров и ремесленников. В конце марта комитет проведет первое заседание.

Заполнив несложную форму, каждый ремесленник Сергиево-Посадского округа, может войти в единый реестр, получать актуальную информацию о предстоящих выставках и ярмарках, участвовать в работе комитета и организации мероприятий.

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