Рельефный торс и уверенный взгляд: пожарные Петербурга снялись для календаря

Фотографии пожарных украсили благотворительный календарь «Герои-2026», доходы с продаж которого пойдут на помощь больным детям. В этот раз он оформлен в русском стиле, а представители пламенной профессии выступили в роли богатырей духа и силы.

На фото пожарные предстают в ярких образах. Так, в одном кадре изображен специалист с топором, в другом — с ружьем и служебной собакой. Иные фото выдержаны в русской стилистике: красавцы-мужчины сфотографировались рядом с избой, баней, стогом сена и т. д.

Благодаря проекту «Центр реабилитации ребенка» привлек уже несколько миллионов рублей для реабилитации подопечных.

В прошлом году пожарные предстали в образе спортсменов. Они фотографировались с соответствующей спортивной атрибутикой.

