Рельефный торс и уверенный взгляд: пожарные Петербурга снялись для календаря
Петербургские красавцы-пожарные вновь появились на страницах благотворительного календаря. Они снялись топлес, продемонстрировав рельефные торсы, сообщает «Фонтанка».
Фотографии пожарных украсили благотворительный календарь «Герои-2026», доходы с продаж которого пойдут на помощь больным детям. В этот раз он оформлен в русском стиле, а представители пламенной профессии выступили в роли богатырей духа и силы.
На фото пожарные предстают в ярких образах. Так, в одном кадре изображен специалист с топором, в другом — с ружьем и служебной собакой. Иные фото выдержаны в русской стилистике: красавцы-мужчины сфотографировались рядом с избой, баней, стогом сена и т. д.
Благодаря проекту «Центр реабилитации ребенка» привлек уже несколько миллионов рублей для реабилитации подопечных.
В прошлом году пожарные предстали в образе спортсменов. Они фотографировались с соответствующей спортивной атрибутикой.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.