Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» в Подмосковье завершена на 56%

На текущий момент работы по рекультивации полигона ТКО «Шатурский» в городском округе Шатура завершены более чем на 56%. Подрядной организацией ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» под контролем Минэкологии выполнен ряд работ, направленных на снижение негативного воздействия от объекта накопленного вреда на окружающую среду, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В Шатурском городском округе продолжается рекультивация закрытого полигона ТКО «Шатурский» в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — На настоящий момент полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены. Рекультивация проходит в соответствии с графиком».

Данный объект накопленного вреда функционировал с 1964 года до своего закрытия в 2020 году. За продолжительное время он скопил в себе 2,5 тысячи кубических метров отходов и занял площадь 14,2 гектара. Рекультивация полигона ТКО, которая завершится уже в конце текущего года станет облегчением для жителей и окружающей среды.

«По нашим расчетам рекультивация данного объекта негативного вреда улучшит качество жизни 38,2 тысячи человек. Поэтому нашей основной задачей является завершить все работы на данном объекте в срок, в чем нет никаких сомнений», — заключил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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