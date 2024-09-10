Рекультивация полигона ТКО «Егорьевский» завершена в срок

«Сегодня мы спешим обрадовать жителей городского округа Егорьевск завершением рекультивации полигона «Егорьевский». Благодарим специалистов подрядной организации ООО «УПМК-22», которыми был проделан ряд сложной и ответственной работы. После завершения рекультивации люди смогут дышать свежим воздухом и отметить улучшение экологической обстановки в городском округе», — сказал и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Полигон ТКО «Егорьевский» начал свою деятельность в 1964 году, и был закрыт для приема отходов в 2019 году в соответствии с поручением губернатора Московской области. За годы эксплуатации он скопил в себе более 1 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасности и занял площадь 13,9 га.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» началась долгожданная рекультивация объекта накопленного вреда. В рамках нее на объекте накопленного вреда были выполнены следующие работы:

формирование тела полигона

устройство защитного экрана полигона;

устройство системы пассивной дегазации;

устройство системы сбора и очистки фильтрата;

устройство растительного слоя и высадка трав.

Сотрудниками ФГБУ «ЦЛАТИ» проведен мониторинг результатов работ, негативное воздействие полигона на окружающую среду прекращено. В дальнейшем запланировано проведение биологического этапа рекультивации, использование территории полигона будет осуществляться в соответствие с решением администрации городского округа Егорьевск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.