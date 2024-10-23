Реку вблизи деревни Сокольниково очистили в рамках акции «Вода России»

Сотрудники администрации Можайского городского округа вместе с сотрудниками Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» и Дворца спорта «Багратион» собрались на берегу реки Берега, чтобы восстановить экосистему. Более 12 куб. м древесной растительности и сухостоя вытащили из русла реки участники экологической акции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главными целями акции являются уборка мусора и популяризация уважительного отношения к водным ресурсам страны. Инициатива по организации акции «Вода России» принадлежит Минприроды. Это одна из самых важных Всероссийских экологических акций по очистке водоемов и прибрежных зон.

Можайский городской округ, богатый водными ресурсами, вот уже несколько лет активно поддерживает эту инициативу.

«Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь входит в национальный проект «Экология». Основанная в 2014 году акция уже успела охватить 89 регионов России, где более 9,5 млн людей поучаствовали в очистке 10300 водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.